SAN MARTINO IN PENSILIS. «La Madre di Dio e San Martino in Pensilis», a cura di don Nicola Mattia. E' questa l'opera al centro dell'evento organizzato per venerdì sera, dalle 20, dall'associazione culturale Lagrandeonda, presso la Società Operaia, rigorosamente rispettando le misure anti-contagio per Covid-19. Sarà ospite il collega giornalista Fabrizio Occhionero. Seguirà un mini tour su alcuni luoghi citati nel libro per svelare il legame tra il culto Mariano e San Martino in Pensilis. L'intero ricavato verrà devoluto alla Caritas.