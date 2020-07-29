Consuntivo, mozione sul Macte e interpellanze: torna a riunirsi il Consiglio comunale
TERMOLI. Torna a riunirsi stamani il Consiglio comunale a Termoli, dalle 10. In agenda 4 argomenti:
1. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.
2. MOZIONE PROT. N. 71866 DEL 26.11.2019,AVENTE AD OGGETTO : CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MACTE (MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI TERMOLI) E PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE BELLE ARTI NELLA CITTÀ DI TERMOLI.
3. INTERPELLANZA PROT.N. 32524 DEL 25.06.2020, AVENTE AD OGGETTO : SICUREZZA STRADALE A TERMOLI.
4. INTERPELLANZA PROT. N. 33195 DEL 30.06.2020, AVENTE AD OGGETTO: ASSISTENZA E SOCCORSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI.
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