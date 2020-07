Da sabato 1 agosto riparte la Transiberiana d'Italia

MOLISE. Ritornano i treni storici della Fondazione FS Italiane (Gruppo FS Italiane) sulla linea Sulmona - Carpinone, meglio nota come la Transiberiana d'Italia, dopo lo stop legato dall'emergenza sanitaria. Un’ ulteriore testimonianza del sostegno del Gruppo FS al turismo nazionale per la ripartenza del Paese.

L’appuntamento è per sabato 1 agosto con i Treni d'estate sulla Transiberiana: i convogli storici raggiungeranno i più caratteristici borghi d'Abruzzo come Roccaraso, Castel di Sangro e Carovilli. Non mancheranno

escursioni, visite guidate e animazione musicale. A bordo sarà garantita la distanza interpersonale consentendo di godere in piana di sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami.

L'offerta turistico-commerciale è organizzata dall'Associazione "Le Rotaie" che da oltre sei anni collabora con la Fondazione FS nella promozione dei treni storici sulla linea Sulmona - Carpinone.

"Ripartiamo con i treni storici dell'estate 2020 sulla stupenda ferrovia chiamata la Transiberiana d'Italia - è il commento del Direttore Generale Luigi Cantamessa - la linea che, ogni anno, fa registrare record di presenze turistiche. Una scelta non casuale e che sposa in pieno l'invito del MiBACT a promuovere il turismo di prossimità per riscoprire la bellezza dei borghi, dei cammini, della natura incontaminata. A bordo dei treni storici, ogni domenica, tutti potranno vivere una giornata all'aria aperta, affacciati dai finestrini che sui nostri treni si abbassano ancora come una volta, in tutta sicurezza e senza rinunciare al piacere di un viaggio senza tempo".

Per viaggiare a bordo dei treni storici sulla Transiberiana d'Italia è necessario prenotarsi tramite il portale www.latransiberianaditalia.com. Maggiori informazioni consultando il sito web fondazionefs.it e le fanpagedella Fondazione FS su Facebook e Instagram.