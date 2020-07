​Migranti, Tartaglione (Fi): immobilismo governo condanna territori

ROMA. "Apprendiamo da notizie di stampa che altri 100 immigrati, sbarcati a Lampedusa, sono in corso di trasferimento in Molise, nei centri di accoglienza di Campobasso e Isernia. Ieri abbiamo ascoltato il Presidente Conte affermare che lo stato di emergenza è necessario anche per rendere operative navi quarantena destinate a chi vuole arrivare sulle nostre coste. Davvero il premier pensa di risolvere il tema di flussi straordinari nella quantità e nelle previsioni con imbarcazioni che possono ospitare poche centinaia di persone?”. Lo dichiara la deputata Annaelsa Tartaglione, coordinatrice di Forza Italia in Molise. “I documenti dell’Onu ci evidenziano la portata del problema: in Libia ci sono 650mila immigrati potenzialmente pronti ad imboccare la rotta mediterranea. Le crisi nel Sahel, da quella agricola alle guerre di religione, hanno creato un blocco di 5 milioni di persone che potrebbe lasciare quelle terre per l’Europa. E non da ultimo c’è il ruolo della Turchia nel Mediterraneo, con un Erdogan che non si è mai risparmiato nell’innescare flussi come arma geopolitica. L’immobilismo di Conte sul piano sovranazionale è terrificante e i cittadini italiani, specie quelli di un Meridione in ritardo su crescita, lavoro e a rischio spopolamento non devono pagare il prezzo di tutto questo. Non si può trasformare il centro-Sud del Paese nell’hotspot d’Europa”.