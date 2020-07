Emergenza cinghiali e stagione venatoria, in discussione a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. «Questa mattina, in Seconda Commissione consiliare, abbiamo affrontato il tema relativo al Calendario Venatorio 2020-2021».

Lo rende noto Vittorio Nola, portavoce pentastellato al Consiglio regionale.

«Durante i lavori è stata esaminata la recente sentenza n.160 del 24 giugno 2020, emanata dalla Corte Costituzionale.

Una sentenza che consentirà un possibile aggiornamento a livello nazionale della legge 157/92, ormai superata dagli eventi ambientali e faunistici sia per la tutela delle attività agricole che per la sicurezza stradale.

Detto ciò, non ho approvato il nuovo Calendario Venatorio così come proposto. Il motivo è semplice e l'ho anche ripetuto più volte in diverse sedi: il problema della proliferazione degli ungulati non si risolve solamente con fucili e doppiette o con la sola caccia di selezione, che peraltro ha dato scarsi risultati.

È quindi necessario porre in essere alcune azioni tra cui:

concordare con Ispra le modalità per attivare le cosiddette misure di "contenimento della specie";

velocizzare le procedure per risarcire i danni agli agricoltori e ai cittadini danneggiati, costretti ad "aggredire" la Regione Molise anche con decreti ingiuntivi;

attivare la filiera delle carni selvatiche organizzando anche opportuni incontri con gli operatori del settore interessati.

La Regione Molise deve farsi parte diligente in questo settore, così come stiamo procedendo in Commissione, anche per valorizzare il patrimonio tartufigeno molisano e istituire il marchio regionale di qualità.