Non solo incidenti stradali in Molise, almeno 7 gli investimenti di pedoni a luglio

CAMPOBASSO. Ennesimo investimento a Campobasso nella mattinata di oggi. Una donna è stata investita in Via Elena da un’automobile. Sul posto oltre alla Polizia che si è occupar di deviare e regolare il traffico, i sanitari del 118 che prontamente hanno verificato le condizioni di salute della donna trasportandola poi al Pronto soccorso dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso.

Ma questo è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti che hanno come protagonisti i pedoni che vanno a sommarsi ai numerosi incidenti, troppo spessi mortali, di questo tragico luglio sulle strade molisane. Prima del sinistro di oggi, martedì 28 luglio, sempre a Campobasso, in via Tiberio, una persona è stata investita e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo di regione, in condizioni serie ma per fortuna non in pericolo di vita.

Sabato 18 luglio in pieno centro a Isernia un’auto ha investito 3 donne, una delle quali incinta. Per fortuna sia la donna in dolce attesa che le altre non sono rimaste ferite. Per la donna incinta, all’ottavo mese di gravidanza, è stato necessario effettuare accertamenti che potessero escludere conseguenze al piccolo in grembo.

Domenica 19 luglio invece sulla Statale 16 in territorio di Campomarino, viene falciato un 35enne di origine albanese da un suv che lo vede spuntare all’improvviso su un tratto di strada particolarmente buio. Il giovane purtroppo muore sul colpo.

Sabato 11 luglio ancora un investimento mortale questa volta a Termoli. In via Corsica viene investito Remo Giamberardino 72enne originario di San Severo, troppo gravi le ferite riportate. Morirà presso l’ospedale di Pescara il 21 luglio, 10 giorni dopo il sinistro. Per la sua morte risultano iscritte nel registro degli indagati tre persone. Il conducente del suv e un medico e un anestetista del Pronto Soccorso del San Timoteo in servizio nella notte tra l’11 e il 12 luglio.