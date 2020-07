Cade dal secondo piano della sua abitazione, muore 70enne

MATRICE. Un anziano di 70 anni è morto questa mattina cadendo dal secondo piano della sua abitazione a Matrice. Viveva da solo, i soccorsi giunti in tempi rapidissimi non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, l'uomo è morto sul colpo. Non è chiaro se si sia trattato di un caduta accidentale e, al momento, le forze dell'ordine non escludono il gesto volontario.