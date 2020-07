«Oncologia non chiuderà», la visita di Florenzano al Veneziale

ISERNIA. Il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, ha effettuato questa mattina una visita all’ospedale “Veneziale” di Isernia e, in particolare, al reparto di Oncologia oggetto di polemiche nei giorni scorsi.

“La mia visita”, ha esordito il manager Asrem, “è innanzitutto un modo per essere sempre presente sul territorio. Inoltre il senso di questo incontro proprio nel reparto di Oncologia, è un modo per dimostrare la mia vicinanza agli operatori oltre che agli utenti di un reparto così importante che in questi giorni è stato particolarmente attenzionato”.

Florenzano ha comunque rassicurato quanti in questi giorni avevano montato una polemica sulla paventata chiusura del reparto in questione, “il reparto di oncologia al Veneziale di Isernia non chiuderà. I pazienti di oncologia devono stare tranquilli e sereni, è nostro compito fornire la massima assistenza a tutti e soprattutto ai malati oncologi che conducono una importante battaglia contro la malattia”.