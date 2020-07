Coronavirus in Italia: picco di contagi (+386) e 3 morti nelle ultime 24 ore

ROMA. Il bollettino odierno della Protezione Civile e del ministero della Salute non promette nulla di buono: nelle ultime 24 ore sono aumentati i contagi (+386) contro i 289 della giornata di ieri, tornando a sfiorare quota quattrocento. Sono diminuiti i decessi che, nelle ultime 24 ore, sono 3: un numero più basso rispetto a ieri quando se ne sono contati 7.

Il numero totale dei contagi sale a 247mila158, mentre le vittime sono 35mila132 dall’inizio della pandemia. Sfiora, invece, quota 200mila il numero delle persone guarite (sono 199mila796) di cui 765 nelle ultime 24 ore. Coloro che risultano positivi, ad oggi, sono 12mila230 (386 in meno rispetto a ieri).

Tra i pazienti ricoverati ce ne sono 748 che presentano sintomi non gravi, 47 in terapia intensiva e 11mila435 in isolamento domiciliare. Numeri che ricalcano i tamponi analizzati (61mila858) nelle ultime ore su un totale di 6milioni752mila169.

Totale casi e positivi per Regioni

Lombardia: 96.142 (6.035)

Piemonte: 31.646 (790)

Emilia-Romagna: 29.634 (1.471)

Veneto: 20.003 (891)

Toscana: 10.469 (389)

Liguria: 10.210 (196)

Lazio: 8.629 (937)

Marche: 6.863 (130)

Campania: 4.990 (399)

P.A. Trento: 4.973 (101)

Puglia: 4.609 (94)

Friuli Venezia Giulia: 3.391 (122)

Abruzzo: 3.377 (106)

Sicilia: 3.272 (259)

P.A. Bolzano: 2.702 (92)

Umbria: 1.465 (17)

Sardegna: 1.394 (23)

Calabria: 1.262 (93)

Valle d'Aosta: 1.208 (12)

Molise: 470 (26)

Basilicata: 449 (47)