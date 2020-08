Tamponamento tra due veicoli sulla carreggiata Sud dell'A/14

TERMOLI. Polizia autostradale di Vasto Sud e 118 Molise coi volontari della Misericordia intervenuti nel pomeriggio di oggi anche sulla carreggiata Sud dell'A14, a causa di un tamponamento tra due veicoli. Per fortuna nessuna conseguenza di rilievo per gli occupanti, medicati sul posto. Non è stato trasportato nessuno all'ospedale. L'incidente è avvenuto al km 487.