Migranti e Covid: «Chiediamo con forza al Governo di rispettare l’enorme sacrificio di tutti»

CAMPOBASSO. Anche il Governatore del Molise, Donato Toma, si è pronunciato ancora una volta, nelle ultime ore, sulla vicenda migranti.

«Siamo stati i primi ad applicare le norme per contrastare il contagio - ha ribadito il presidente della Giunta regionale del Molise - la nostra comunità ha risposto in maniera straordinaria. Adesso chiediamo con forza al Governo di rispettare l’enorme sacrificio di tutti, di effettuare rigorosamente tutti i controlli sanitari a chi arriva in Italia e di gestire i flussi di immigrati in accordo con le regioni e non di imporli unilateralmente. Questo per tutelare i diritti e la salute di chi vive qui e di chi arriva.