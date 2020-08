CASACALENDA. Con fede e profonda devozione la comunità di Casacalenda ha rinnovato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. La santa messa è stata presieduta dal vescovo di Trivento, mons. Claudio Palumbo, che ha accolto con gioia l'invito del parroco, don Michele Di Legge. Un momento intenso di spiritualità e affidamento alla Vergine Maria. La celebrazione si è svolta all'aperto, in rispetto delle norme antiCovid, e ha richiamato diversi fedeli rientrati a Casacalenda anche per trascorrere il periodo di ferie. Mons. Palumbo ha evidenziato in Maria la guida amorevole per il cammino di ogni cristiano che può riscoprire in lei la sua vocazione e il suo impegno nella società.