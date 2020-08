LARINO. Da giovedì 30 luglio l’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sezione Termoli-Larino, ha un nuovo Consiglio direttivo, trainato dal presidente Francesco Marchesani, classe ’85, di Montenero di Bisaccia. Le votazioni per il rinnovo delle cariche si sono svolte nell’ambito dell’Assemblea ordinaria dei soci, convocata in modalità telematica in osservanza alle misure per l’emergenza Covid-19.

Unanime la scelta dell’avvocato Marchesani, già tesoriere nelle scorse consiliature, che prende il prestigioso testimone da Fausi Khalif Iannucci.

Il direttivo

Il neopresidente ha presentato la sua nuova squadra, che oggi risulta così composta:

vicepresidente Fausi Khalifh Iannucci, consigliere nazionale Alfonso Delliquatri, segretario Fiorenza Del Borrello, tesoriere Clementina Vitale, consiglieri Guido Campopiano, Italo Pascarella, Monica Mastrantonio,

Anna Malatesta, Laura Caradonio e Alessandra Chiavaro.

Una team ricco di presenze femminili quello a supporto dell’avvocato Marchesani, che dichiara “Sono onorato e orgoglioso di poter guidare, per i prossimi anni, questa bellissima équipe formata da giovani amici e colleghi, sempre dalla parte dell'avvocatura e dei cittadini”.

Gli obiettivi

Tante le novità su cui la nuova squadra è già al lavoro, tra le quali “collaborazione con altre associazioni giuridico-forensi per creare eventi e convegni, organizzazione di corsi di formazione, convenzioni con attività del territorio, istituzione di gruppi di lavoro e desk informativo all’interno del Tribunale”.

Il nuovo presidente Francesco Marchesani esprime gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto dal suo predecessore Iannucci, nonché un ringraziamento agli intervenuti, ai soci e a i simpatizzanti tutti.