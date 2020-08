Coronavirus in Italia: 129 guariti in 24 ore, scendono i ricoverati in terapia intensiva

Flash News di La Redazione ROMA. Le ultime 24 ore portano l'asticella dei guariti da Covid-19 a 129 persone su un totale di 200mila589, secondo i dati della Protezione Civile di oggi, lunedì 3 agosto. Si registrano anche 159 nuovi casi (su un totale di 248mila229 da inizio pandemia), con 12 decessi (che fanno arrivare il totale a 35mila166), ma è stato dimesso un altro paziente dalla terapia intensiva che ora ne conta solo 41. Totale casi e positivi per Regioni Lombardia: 96.337 (5.795) Piemonte: 31.711 (813) Emilia-Romagna: 29.808 (1.560) Veneto: 20.233 (1.051) Toscana: 10.508 (398) Liguria: 10.238 (195) Lazio: 8.697 (974) Marche: 6.897 (140) Campania: 5.020 (397) P.A. Trento: 4.981 (100) Puglia: 4.648 (125) Friuli Venezia Giulia: 3.411 (136) Abruzzo: 3.398 (124) Sicilia: 3.308 (288) P.A. Bolzano: 2.734 (112) Umbria: 1.475 (27) Sardegna: 1.416 (44) Calabria: 1.270 (98) Valle d'Aosta: 1.209 (13) Molise: 477 (33) Basilicata: 453 (51)