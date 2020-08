Acid Lake e dj set: martedì divertimento assicurato al Buena Vista!

TERMOLI. Dopo il grande successo di domenica pomeriggio, al Buena Vista social club, sul lungomare Riovivo di Termoli, tornano gli Acid Lake per una serata all'insegna del puro rock!

In occasione della festività di San Basso, dalle ore 21.30, la band molisana è pronta per divertire i presenti in un trascinante live, con i brani più famosi del loro repertorio con la voglia di far divertire tutti con la loro irresistibile energia.

Seguirà il dj set da mezzanotte per far ballare gli avventori con sonorità disco, commerciale, latina, revival e tanto tanto divertimento.

Appuntamento quindi martedì 4 agosto al Buena Vista social club!