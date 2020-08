Stoccaggio dei rifiuti, il duo di opposizione Fallica-Ferrara non cede e chiede conto al sindaco

PETACCIATO. Si inverte l’ordine degli interventi, ma la sostanza non cambia. Dopo la baruffa consiliare, il sindaco Roberto Di Pardo aveva cercato di spegnere il tizzone della polemica acceso dalla minoranza in tema di rifiuti, ma l’agguerrito tandem formato da Matteo Fallica e Giuliana Ferrara è tornata a bomba. Proprio quest’ultima, prima di condividere una posizione politica rispetto alla delibera de quo, precisa che la società al centro della questione, «volendo sfruttare un progetto europeo aveva necessità di questo atto deliberativo, che sostanzialmente dice che il territorio esprime parere favorevole ad avviare l'iter autorizzativo». Insomma, l’opposizione dice no ancora una volta al sito di stoccaggio di rifiuti speciali. «Il 29 luglio il consiglio comunale di Petacciato ha deliberato parere favorevole, nei limiti delle proprie competenze, alla proposta della società Med Sea Litter Italia, per la continuazione dell’iter autorizzativo affinché venga presentato, da parte della società, il progetto definitivo ai competenti uffici, per la relativa istruttoria in merito alla proposta per la realizzazione, in ambito territoriale del comune di Petacciato, di una piattaforma integrata di recupero materie da “marine litter”, multimateriale da raccolta differenziata e da cer 19.12.12 con relativo sito di stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili.

La maggioranza ha espresso voto favorevole, mentre la minoranza ha votato contro la proposta. Le ragioni che hanno spinto la minoranza ad opporsi ad una simile proposta sono le seguenti:

1)La proposta era irricevibile perché assolutamente priva di riferimenti certi, rispetto ai quali la stessa maggioranza non ha dato risposte.

Dove dovrebbe sorgere la piattaforma integrata con relativo sito di stoccaggio definitivo? Quale percentuale, che quantità di materiale non riciclabile rimarrebbe nel sito di stoccaggio definitivo annualmente, considerando che sono previste due linee produttive da 60.000 ton/annue, che da come si legge potrebbero essere addirittura 120000 ton/anno?

Le precisazioni del sindaco, in base ai parametri europei, supponevano circa il 10% non riciclabile, quindi si parla di una stima di circa 6000 o 12000 tonnellate di frazioni non riciclabili da destinare al sito di stoccaggio definitivo (vasca/discarica)?

Quali benefici economici sono previsti per il territorio: oneri concessori; quali royalty; che tipo di indennità di disagio ambientale?

2)Il sindaco ha parlato di rifiuti marini, ha parlato principalmente di plastica, mentre nella proposta leggiamo che nelle 60000 o 120000 ton/anno sono compresi multimateriale da raccolta differenziata e rifiuti speciali con codice Cer 19.12.12 tra i quali le ecoballe. Quindi in sintesi: materiali ferrosi, non ferrosi, plastiche miste e scarti.

3)L’impossibilità di un confronto con la società in questione, a progetto presentato, con possibilità di un successivo rinvio al consiglio comunale.

Ci è sembrato già tutto pianificato, senza possibilità di una valutazione successiva, al netto di una informativa preliminare assolutamente incompleta. L’unico punto certo sono i numeri e questi numeri ci spaventano».