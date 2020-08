Coronavirus in Italia, il bollettino: record di dimessi (+177), casi totali sfiorano quota 249mila

ROMA. Continuano a crescere i pazienti dimessi dai reparti dei vari ospedali italiani: nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite 177 persone (48 in più rispetto a ieri quando se ne contavano 129, registrando un +0.1%) portando il totale a 200mila766. I positivi attuali arrivano a quota 12mila482 (8 in più rispetto a ieri quando ne erano 18) per un totale di 248mila419.

Le morti da Sars-Cov-2 salgono ad un totale di 35mila171 da inizio pandemia, di cui 5 nelle ultime 24 ore (ieri erano 12). Tra le persone, attualmente ricoverate, ce ne sono 761 con sintomi (+27 rispetto a ieri) di cui 41 in terapia intensiva. Notizia positiva, quest’ultima, dal momento che il non si tregistra nessun nuovo caso da ieri.



Totale casi e positivi per Regioni

Lombardia: 96.381 (5.752)

Piemonte: 31.719 (798)

Emilia-Romagna: 29.850 (1.581)

Veneto: 20.253 (1.065)

Toscana: 10.519 (405)

Liguria: 10.243 (200)

Lazio: 8.714 (987)

Marche: 6.899 (139)

Campania: 5.022 (392)

P.A. Trento: 4.983 (88)

Puglia: 4.655 (131)

Friuli Venezia Giulia: 3.416 (138)

Abruzzo: 3.401 (125)

Sicilia: 3.318 (293)

P.A. Bolzano: 2.740 (118)

Umbria: 1.477 (29)

Sardegna: 1.418 (45)

Calabria: 1.272 (99)

Valle d'Aosta: 1.209 (13)

Molise: 477 (34)

Basilicata: 453 (51)