Si finge avvocato e truffa una 80enne con la tecnica dell'incidente al parente stretto

ISERNIA. Individuato il responsabile di una truffa ai danni di un’anziana 80enne residente in un piccolo centro della provincia.

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, nei giorni scorsi, sono intervenuti in soccorso di un’anziana donna di un piccolo centro della provincia la quale, ingenuamente, era stata truffata da un uomo, di origini campane, il quale l’aveva contattata telefonicamente, presentandosi quale avvocato e le aveva richiesto la somma di euro 10.000 mila che sarebbe servita per sostenere le spese legali relative ad un incidente stradale in cui il fratello della donna, anch’egli di eta’ matura, era rimasto coinvolto.

L’anziana, fortemente preoccupata per il fratello, aveva atteso così come concordato con l’ignoto interlocutore, l‘arrivo di un delegato per il ritiro della somma di denaro pattuita. Difatti, poco dopo la telefonata, un uomo, ben vestito, dal tratto signorile, si era presentato a casa della donna e dopo averla rassicurata della positiva definizione della pratica relativa all’incidente stradale aveva prelevato dall’anziana la somma in denaro stabilita e si era allontanato rapidamente a bordo di un’autovettura di colore rosso.

Le immediate indagini condotte con metodo tradizionale e tecnico, hannoconsentito di raccogliere riscontri inequivocabili sul conto di un pregiudicato campano, resosi autore di altrianaloghi episodi, il quale veniva altresì riconosciuto dalla povera anziana e da alcuni testimoni che lo avevano visto uscire dalla casa della donna frettolosamente. Di rilevante importanza altresì sono risultate le immagini di un sistema di videosorveglianza presente nei pressi della casa della truffata in cui veniva ritratto il volto del malfattore. Arduo è stato il lavoro degli investigatori per riuscire a dare un nome a quel volto ritratto nelle immagini ed alle descrizioni somatiche fornite dalla vittima e dalla testimone. L’uomo, identificato veniva pertanto segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di truffa.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a stabilire eventuali responsabilita’ del truffatore per analoghi episodi.

Il Comando Compagnia dei Carabinieri di Isernia rinnova l’invito a tutti i cittadini, soprattutto alle persone anziane che con ingenuità si fidanodi ignoti interlocutori che qualificandosi come avvocati, appartenenti alle forze di polizia pubblici funzionari, medici, con abili raggiri cercano di spillare loro denaro ponendo in atto ogni tipo di espediente. In caso di necessità, reale o presunta, non bisogna esitare a chiamare il 112. Il numero è gratis ed i Carabinieri saranno sempre pronti ad aiutarvi.