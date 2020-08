Ancora grave la situazione dell'11enne molisano ricoverato a Napoli

VENAFRO. Ancora grave la situazione dell'11enne di Venafro ricoverato, da ieri, presso il reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santobono di Napoli in seguito ad una serie di arresti cardiaci. Dai primi esami diagnostici effettuati dai medici del nosocomio pediatrico campano, tac e risonanza magnetica, sembrano escludersi danni cerebrali. Il bambino si era sentito male nella giornata di ieri il papà, vedendolo far fatica a respirare, aveva allertato il 118 che lo aveva trasportato in codice rosso all'ospedale Veneziale di Isernia dove era giunto in condizioni gravissime. Al Veneziale era stato intubato e subito richiesto il trasferimento al Santobono di Napoli. Una corsa contro il tempo, con l'ausilio delle auto della Polizia stradale a fare da staffetta, hanno permesso al piccolo di giungere ancora in vita a Napoli ed essere affidato alle cure dei medici. Intanto Venafro prega per il suo piccolo concittadino.