TERMOLI. Inizia venerdì 7 agosto a Termoli la stagione teatrale estiva. A dare il via agli spettacoli al Teatro Verde, "Novelle per un anno", rappresentazione dedicata a Pirandello diretta e interpretata da Andrea Ortis. L'attore e regista, autore fra l'altro del musical La divina commedia che tanto successo sta avendo in tutta Italia, porta stavolta in scena la figura storica di Luigi Pirandello. Una coinvolgente lettura scenica che evidenzia gli aspetti poetici, drammaturgici e storici nonché le caratteristiche artistiche dello scrittore, in un racconto che parla della terra di Sicilia nel particolare periodo storico-politico in cui le novelle furono prodotte. L'attore è accompagnato in scena da un gruppo musicale composto da quartetto e voce solista il cui repertorio attiene in gran parte alla cultura siciliana e le cui sonorità espressive ricercate ed originali contribuiscono a creare specifiche atmosfere e suggestioni. L'evento si svolgerà naturalmente nel pieno rispetto delle regole anti-covid e del distanziamento. L'associazione culturale Casa del libro che ha organizzato l'evento, invita i cittadini a partecipare. I biglietti possono essere acquistati in prevendita come da indicazioni presenti sulla locandina.