Coronavirus in Italia: 347 dimessi, 6 decessi e 402 contagi nelle ultime 24 ore

ROMA. C’è un nuovo balzo nell’indice dei contagi da Sars-Cov-2, come riportato dall’odierno bollettino della Protezione Civile: nelle ultime 24 ore sono 402 (ieri erano 384) le persone ad aver contratto il virus su un totale di 249mila204 dall’inizio della pandemia. Diminuiscono, invece, i decessi rispetto a ieri: sono 6 contro i 10 registrati il 5 agosto, portando il totale delle vittime a 35mila187.

Crescono anche i numeri relativi ai pazienti dimessi dai reparti ospedalieri sparsi sul territorio italiano: nelle ultime 24 ore sono 347 (+0.2% rispetto a ieri che ne contava solo 210) per un totale di 201mila323. Tra gli attualmente positivi ci sono 12mila694 dall’inizio dell’emergenza sanitaria di cui 48 nell’ultima giornata, su 249mila204 casi totali.

I pazienti con sintomi ricoverati sono 762 (due in meno rispetto a ieri): tra questi 42 sono in terapia intensiva. Nel frattempo c’è grandissima attesa per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 10 agosto e che conterrà le nuove normative relative al contenimento del contagio.

Totale casi e positivi per Regioni

Lombardia: 96.637 (5.728)

Piemonte: 31.762 (778)

Emilia-Romagna: 29.954 (1.652)

Veneto: 20.352 (1.097)

Toscana: 10.547 (425)

Liguria: 10.263 (210)

Lazio: 8.744 (993)

Marche: 6.914 (141)

Campania: 5.035 (385)

P.A. Trento: 4.988 (80)

Puglia: 4.685 (158)

Abruzzo: 3.435 (153)

Friuli Venezia Giulia: 3.432 (153)

Sicilia: 3.369 (342)

P.A. Bolzano: 2.757 (124)

Umbria: 1.482 (29)

Sardegna: 1.430 (55)

Calabria: 1.276 (91)

Valle d'Aosta: 1.210 (13)

Molise: 478 (35)

Basilicata: 454 (53)