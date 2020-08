Firmato il decreto di ripartizione dei fondi per l’organico aggiuntivo: al Molise 3milioni 600mila €

CAMPOBASSO. In data 5 agosto è stato firmato il Decreto Interministeriale di ripartizione dei fondi per l’assunzione del personale aggiuntivo legato alla ripartenza dell’attività didattica in presenza. Le risorse complessive stanziate, sono state così ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l’a.s. 2020/2021, come comunicati dalla competente Direzione generale e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici Scolastici Regionali.

A livello nazionale, abbiamo espresso il nostro giudizio di contrarietà su questo secondo criterio, perché non rappresenta un parametro oggettivo e lascia ampio spazio agli Uffici Scolastici Regionali, spesso condizionati da un presunto principio di virtuosità dell’amministrazione strettamente connesso al contenimento delle richieste, in una logica di risparmio e di riduzione della spesa.

Tale criterio di ripartizione sembra penalizzare ulteriormente la nostra regione, a differenza di quanto accaduto per altre regioni del sud: dalla tabella A del decreto (in calce all’articolo), possiamo verificare che la percentuale di organico aggiuntivo che dipende dalle richieste regionali (cd. Budget per fabbisogni) per Molise è dello 0,3%, addirittura inferiore a quella determinata dal parametro numerico del fabbisogno per alunni, che è dello 0,5%. In totale, degli 879.840.000 euro stanziati come budget dei fabbisogni a livello nazionale per il 2020/21, al Molise sono stati attribuiti 3.615.794,75 euro. Insieme alle altre OO.SS, abbiamo chiesto esiti dei monitoraggi avvenuti a livello regionale finalizzati alla richiesta di organico aggiuntivo da parte delle scuole. Riteniamo che le risorse messe in campo non siano ancora sufficienti e che si debba provvedere, anche attraverso il DL sullo scostamento al Bilancio, a dare alla Scuola maggiori risorse da tradurre in ulteriore organico aggiuntivo (docente, educativo ed ATA) che permetta, in modo significativo, la riduzione degli alunni per classe, e l’igienizzazione dei locali, in modo da garantire una didattica in presenza ed in sicurezza.

Tabella A per il Molise – Incidenza Budget per alunni 0,5% – Incidenza percentuale costi fabbisogni 0,3% – Distribuzione budget per alunni 2.148.769,25 – Distribuzione budget per costi fabbisogni 1.467.025,50 – Totale budget 2020/2021 3.615.794,75 – Totale budget 2020 1.396.608,03 – Totale budget 2021 2.219.186,72