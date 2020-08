Agnone, M5S inaugura info-point. Greco: «Opportunità di confronto per la ripartenza»

AGNONE. Un luogo di incontro, un presidio di trasparenza e informazione in cui far nascere idee ed iniziative per il territorio. Uno spazio aperto ai cittadini di tutto l’alto Molise che avranno l’opportunità di confrontarsi in maniera sempre più diretta con il MoVimento 5 Stelle e i suoi portavoce. Ma anche un locale a completa disposizione di quanti vogliono conoscere, ad esempio, bandi e misure economiche promosse dalla Regione Molise.

Tutto questo sarà l’infopoint del MoVimento 5 Stelle che sarà inaugurato domani, sabato 8 agosto 2020, a partire dalle ore 18:30, in Corso Vittorio Emanuele II al civico 102.

“È un’idea a cui lavoravamo da tempo e che finalmente siamo riusciti a concretizzare - afferma Andrea Greco, capogruppo del M5S in Consiglio regionale - I nuovi locali, muniti di wi-fi e maxischermo per seguire anche le dirette dei Consigli regionali, saranno aperti a chiunque intenda partecipare attivamente alla vita sociale e politica molisana che oggi ha bisogno di spunti, progetti ed entusiasmo soprattutto per far ripartire le aree interne. In questo senso il mio invito è aperto in particolare ai giovani, ai disoccupati, agli anziani, che da domani sera avranno una ulteriore occasione di far sentire la propria voce”.

L’inaugurazione dell’infopoint sarà svolta nel totale rispetto delle prescrizioni anti Covid imposte dal Governo nazionale.