"Mancato rinnovo contrattuale alla sanità privata, solidarietà agli operatori abruzzesi e molisani"

ABRUZZO. "In questi giorni sono in corso una serie di mobilitazioni e rivendicazioni, nazionali e territoriali, per il mancato rinnovo contrattuale agli operatori della sanità privata.

Aberrante e disgustoso - è il duro ed amaro commento della FP CGIL Polizia Penitenziaria Abruzzo Molise che esprime profonda solidarietà ai 5.000 operatori abruzzesi e 1.500 molisani - dopo anni di battaglie nelle piazze e le ardue fatiche in questo periodo emergenziale.

Hanno curato i malati di questo Paese e sono stati definiti “eroi", per poiessere abbandonati senza tanta pietà.

Sarà una stagione calda di lotte e noi esprimiamo la vicinanza, auspicando i dignitosi e meritati riconoscimenti salariali."

Giuseppe MEROLA - Coordinatore Regionale