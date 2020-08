​Eletto il nuovo direttivo, Acli Molise si prepara a eleggere il nuovo presidente

CAMPOBASSO. Acli Molise si prepara ad eleggere il nuovo Presidente regionale. Sarà la giornata di domani, sabato 8 agosto, a Termoli, alle ore 11:30 presso il centro congressi di Cala Sveva,a definire la nuova giunta di Acli Molise APS ed eleggere il Presidente regionale.



La nuova composizione è il frutto della elezione svoltasi a Termoli lo scorso 30 luglio nel corso del XIV Congresso regionale del Molise dove sono stati indicati anche i delegati per il 26° congresso Nazionale Acli e la Coordinatrice regionale Acli donne Rita D’Addona.

Il congresso regionale è stato preceduto da due importanti momenti culturali con la presentazione dei prodotti editoriali Vite in Circolo di Emiliano Manfredonia (Ed. San Paolo) Vice Presidente vicario delle Acli nazionali e E’ più giusto. Cattolici e nuove questioni sociali di Roberto Rossini, Presidente Nazionale Acli. Entrambi i momenti culturali oltre alla partecipazione degli Aclisti, a numero limitato, per le misure restrittive del DPCM dettate dal Governo in seguito al Covid-19, sono stati sorretti dalla partecipazione delle Istituzioni che hanno sottolineato il valore culturale e sociale della realtà associativa e storica delle Acli sul territorio, nonché di servizio.

Il lavoro svolto con impegno e spirito di missione, sorretto dalla solidarietà e dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, è stato ben evidenziato anche dalle figure ecclesiastiche- don Benito Giorgetta e don Vittorio Perrella- che vi hanno preso parte nel corso degli interventi che si sono susseguiti durante le presentazioni dei libri.Di forte richiamo sono state entrambe le presenze dei rappresentanti Nazionali che, in virtù del prossimo congresso Nazionale Acli, hanno dato slancio e sostegno anche alle realtà territoriali minori incluse quelle dei “circoli”, piccole case comuni che operano per la centralità della persona.

Dunque, servizio e impegno l’asse portante che sorregge la storica attività delle Associazioni cristiane nei territori.Dalle due giornate culturali di preparazione al Congresso regionale con la partecipazione dei rappresentanti delle politiche in ambito sociale e giuridico, del lavoro, della formazione, della Istruzione, di fondamentale importanza è l’attenzione alle prossimità e agli “scartati dalla società” a partire da cultura e formazione per una società più libera, più equa e “Più Eguale” come indicato dal tema del congresso dello scorso 30 luglio, a Termoli.

ELENCO CANDIDATI PROCLAMATI ELETTI CONSIGLIERI REGIONALI ACLI MOLISE APS

LIBERO BARONE

FRANCESCO D’ORSI

ENZO SCIALO’

GILDO VIZZARRI

LUCIO VOLPE

MICHELE RILLO

RITA D’ADDONA

NADIA FALASCA

ELISABETTA TARTARINO

VALENTINA SICURO

ELENCO CONSIGLIERI ELETTI DALL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE STRUTTURE DI BASE

PIA AMODEI

DAVIDE DI RISCIO

EMANUELE IACOVONE

FRANCESCO GRANDE

LOREDANA DI SILVESTRO

DELEGATI ELETTI AL XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLE ACLI