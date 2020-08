​Rotaract, terzo torneo di Beach Tennis

TERMOLI. Domenica 9 agosto al Lido Le Dune sul lungomare nord di Termoli si svolgerà la Terza edizione del Torneo di Beach Tennis del Rotaract Club di Termoli. La gara maschile prenderà il via alle 10 sul litorale termolese per un appuntamento divenuto ormai consuetudine per i giovani del club che tornano così a lavorare sul territorio nel rispetto delle regole anti covid. Per questo chiunque parteciperà all’evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad alcuni service distrettuali e nazionali, dovrà rigorosamente rispettare il distanziamento sociale e igienizzare spesso le mani, oltre ad indossare la mascherina. L’evento è stato organizzato grazie al lavoro dei ragazzi del club, con la collaborazione del Rotary Club di Termoli e di alcuni sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e ai quali è rivolto il ringraziamento del Rotaract.