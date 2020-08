SAN PIETRO AVELLANA. Dalle 10.00 alle 21.00 di domenica 9 agosto 2020 apre il percorso itinerante che svela l’eccellenza della gastronomia molisana nel cuore del paese, con circa 30 stand, street food, laboratori e band.

Tartufi e prodotti con il tartufo, piante tartufigene, prelibatezze artigianali e biologiche coltivate in Molise, formaggi, miele, liquori, la birra artigianale molisana, salumi, legumi, e caratteristici prodotti tipici del territorio sono i protagonisti della 31° Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana (IS), domenica 9 agosto 2020.

Dalle 10.00 alle 21.00, si può degustare l’eccellenza della gastronomia locale che celebra il re dei boschi passeggiando nel nuovo percorso itinerante – da Via Roma (scuola elementare) fino a Piazza Corso San Rocco – predisposto dal Comune di San Pietro Avellana e dalla Pro loco Ad Volana nel cuore del paese. Tra le novità l’area street food, con la partecipazione di food truck che prepareranno piatti tipici con il tartufo, e l’animazione affidata a band itineranti ed artisti di strada che si muoveranno all’interno del percorso fieristico. Le circa 30 casette/stand dei produttori saranno ben distanziate tra loro e i visitatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina.

Da non perdere le visite guidate nel Museo dell’Alto Molise (museo civico degli usi, costumi, mestieri e Archeologico) organizzate dall’associazione Dedalo – archeologia e cultura e i laboratori archeologici per bambini. Le attività sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Per prenotare: asp.dedalo@gmail.com , WatsApp 3297345581, 3468395325.

San Pietro Avellana fa parte dell’Associazione nazionale Città del Tartufo, che unisce le migliori località a vocazione tartuficola, all’insegna della promozione del pregiato fungo e del territorio.

La 31esima Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana e dalla Pro loco Ad Volana, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza.

Per informazioni:

Pro loco “Ad Volana”

Giuseppe Sebastiano

Tel. 3920406204

E-mail: sanpietroavellana@tin.it

info@prolocosanpietroavellana.it