Decreto rilancio: ripartito fondo per comuni e province. Soddisfatta Anci Molise

CAMPOBASSO. «Risultato importante per i Comuni a seguito del provvedimento emanato dal Governo in Agosto, questi i principale risultati ottenuti:

1.220 mld per i Comuni e 450 ml per Province e Città metropolitane

300 ml per i Comuni per perdite imposta di soggiorno

400 ml per TPL

85,95 ml per 2020 per imu immobili turismo e spettacolo

42,5 ml per estensione tosap/cosap sino a dicembre

200 ml per fondo rotativo enti in riequilibrio

Sono 2.698,45 milioni di euro per spesa corrente nel nuovo decreto.

Ci sono anche risorse importanti per investimenti. Abbiamo avuto più di quello che ci serve ma non lo diremo», commenta il Presidente di Anci Molise Pompilio Sciulli.

Il dettaglio della ripartizione:



Incremento fondo esercizio funzioni fondamentali art. 106 d.l. 34- rilancio

(art. 36)

Il fondo già previsto dall’art. 106 del d.l. rilancio per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (attualmentedi 3,5 miliardi di euro di cui 3 miliardi per i comuni e 0,5 miliardi per le città metropolitane) è incrementato di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e450 milioni di euroin favore di province e città metropolitane.

L’incremento del fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020.

Incremento ristoro imposta di soggiorno (Art. 37)

Rifinanziamento fondo TPL - Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

Esenzioni dall’imposta municipale propria – IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (Art. 76)

La dotazione del fondo previsto dall’art. 180 del d.l. rilancio per il ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno (attualmente pari a 100 milioni di euro) è incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

(Art. 41)

La dotazione del fondo previsto dall’ articolo 200 del d.l. rilancio per il sostegno del TPL (attualmente di 500 milioni per l’anno 2020) è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

La norma stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Non è dovuta inoltre l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si provvede con le risorse del Fondo di cui all’art.177, comma 2, del d.l. 34- rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che viene incrementato dell’importo di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. ( Attualmente il fondo è di 77 milioni per l’anno 2020 ).

Alla ripartizione degli incrementi di cui al periodo precedente si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Estensione della durata delle previsioni di cui all’art. 181 DL 34/2020 - Proroga esonero TOSAP e COSAP (Art. 99)

Sostegno agli enti in deficit strutturale (Art. 50)

Termine per gli equilibri degli enti locali (Art. 51)

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (Art. 53)

Ripristino maggiorazione ex-Tasi (Art. 98)

La norma proroga ulteriormente i termini previsti dall’articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per quanto concerne l’esonero TOSAP e COSAP e sposta tale esonero fino al 31 dicembre 2020 (dal 31 ottobre).

Per il ristoro delle minori entrate, si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 181, comma 5, del d.l. 34- Rilancio che viene incrementato dell’importo di 42,5 milioni di euro (attualmente il fondo è di 127,5 milioni di euro).

Alla ripartizione dell’incremento si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022, da ripartire trai comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 99.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 chetengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1 gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Il contributo attribuito per ciascun esercizio del triennio 2020-2022 non può, in ogni caso, superare l'importo del disavanzo da ripianare annualmente.

La dotazione del Fondo di rotazione di cuiall'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l’anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio. L'erogazione di tali somme è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.

Vengono apportate modifiche all’art. 107, comma 2 del d.l. 18-Cura Italia come modificato dall’art. 106, comma 3 bis del d.l. 34- Rilancio stabilendo che il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre.

La norma estende i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 116 del d.l. 34- rilancio e stabilisce che nel periodo intercorrente tra il 20 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della Giunta tali anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse residue della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” previsto dall’art. 115 del d.l 34- rilancio (fondo di 12 miliardi di euro) a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

Le anticipazioni di liquidità sono concesse entro il 23 ottobre 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La norma richiesta dall’ANCI corregge la legge 160/2019 e mira a ripristinare nell’Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l’invarianza di gettito. Nell’attuale formulazione, infatti, i Comuni che avevano applicato la maggiorazione su segmenti specifici di base imponibile diversi dagli “altri immobili” (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale “D”, abitazioni principali “di lusso”) non avrebbero potuto rinnovare la stessa misura del prelievo, con una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro. È stato inoltre eliminato il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020.

Di seguito il nuovo comma 755 della legge di bilancio 2020 come modificato dal d.l. agosto:

755.A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779 , pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento , nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Previsioni parte investimenti: incremento risorse per progettazione enti locali (Art. 42)

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 51 a 58) per quanto concerne il contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si ricorda che gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.

Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per l’anno 2021 di 600 milioni di euro (a fronte dei 128 previsti dalla norma originale) e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Viene stabilito altresì che lo stanziamento per gli enti locali inizialmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020- 2034 sia invece fino al 2031.

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio(Art. 43)

Incremento risorse per piccole opere (Art. 44)

Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane (Art. 45)

Vengono incrementati i fondi per favorire gli investimenti dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal comma 139 e ss. della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) incrementando tali risorse di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. (lo stanziamento attualmente previsto dal comma 139 è di 350 milioni di euro per l’anno 2021 e di 450 milioni per l’anno 2022)

Tali risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della legge 145 del 2018. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021.

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.

160, commi 29-39). Si ricorda che tali commi assegnano ai Comuni, per il periodo 2020- 2024, un contributo di 500 milioni annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Pertanto con il nuovo comma 29 bis le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro . L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento.

Viene integrato il fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 63 e 64) sul finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane.

Si stabilisce infatti che a tale scopo sia autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (la norma iniziale autorizzava la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034)

Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione

Il d.l. agosto prevede inoltre che venga integrato il suddetto comma 63 della legge di bilancio 2020 stabilendo che tali fondi vadano anche agli enti di decentramento regionale (Art. 52)

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane (Art. 46)

Piccole opere e interventi contro l’inquinamento (Art. 48)

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Viene modificato il cosiddetto d.l. crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14 bis) stabilizzando i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.