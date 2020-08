Lettere al direttore Lettera aperta sulla sanità

TERMOLI-CAMPOBASSO-ISERNIA. In merito alla situazione della sanità molisana pubblichiamo la lettera indirizzata al direttore Emanuele Bracone in cui un lettore descrive tutti i disagi che i molisani affrontano nel momento in cui si rivolgono alle strutture ospedaliere del territorio.