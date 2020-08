Vasto incendio distrugge campo sportivo. Rischio per alcune abitazioni

SAN BIASE. Campo sportivo comunale devastato dalle fiamme e rischio esplosione per un immobile dove si trovava depositato materiale infiammabile. Questo il primo bilancio del vasto incendio che ha interessato e sta interessando ancora il comune di San Biase. Le fiamme sono partite dall’entrata nord del paese, nella zona di via Valle, limitrofa a contrada Codacchio di Trivento. Sul posto in azione gli uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei Carabinieri forestali.

Al momento le fiamme non sono ancora domate del tutto e si sono spostate verso il bosco a confine con il comune di Sant’Angelo Limosano.

Massima attenzione sull’evolversi della situazione visto anche la vicinanza di alcune abitazioni.