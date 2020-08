Rimessi in libertà i due migranti arrestati dopo la tentata fuga a Campolieto

CAMPOBASSO. Sono stati rimessi in libertà e saranno riconsegnati al centro di accoglienza di Campolieto da dove erano fuggiti i due tunisini, di 19 e 22 anni, che si erano resi protagonisti nella giornata di lunedì dell’aggressione alle forze dell’ordine che li avevano bloccati nella fuga. Si è tenuta questa mattina in camera di consiglio presso il Tribunale di Campobasso l’udienza di convalida dell’arresto dei due migranti difesi d’ufficio dall’avvocato Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso e accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il Pubblico Ministero aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Molise ma il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha rigettato la richiesta di misura cautelare e rimesso in libertà i due migranti che ora saranno riaccompagnati nel centro di prima accoglienza di Campolieto dove continueranno a seguire l’obbligo di quarantena.