Nicola Lallopizzi nuovo allenatore dell'asd Termoli 2016

TERMOLI. Per la prossima stagione calcistica la società giallorossa annuncia il cambio allenatore e due nuovi acquisti, l’attaccante Impicciatore e il centrocampista Di Benedetto.



Nicola Lallopizzi è il nuovo allenatore dell’Asd Termoli 2016. Dopo aver tentato il ripescaggio in Eccellenza, l’asd Termoli 2016 si prepara ad allestire una squadra competitiva, per affrontare la nuova stagione calcistica di Promozione, a cominciare da un nuovo mister e due nuovi importanti acquisti. Si tratta dell’attaccante Andrea Impicciatore, che dopo l’esperienza al Brogliano, torna nella società giallorossa dove aveva militato nella stagione 2017-2018. Insieme ad Impicciatore, arriva anche il centrocampista Daniele Di Benedetto, ex Montenero.

L’obiettivo della società giallorossa, resta quello della valorizzazione del calcio locale, puntando a risultati e traguardi sempre più ambiziosi.