Insorgono iscritti e dirigenti del circolo dem di Larino

LARINO. I dirigenti del Pd di Larino sentono il dovere di fare chiarezza in merito all’attività politica del partito. «Il segretario Puntillo ha pensato bene di non coinvolgere, volutamente, il direttivo del circolo locale, non convocato ormai da anni, atteggiamento che ha escluso dal dibattito politico i tanti tesserati che volevano e vogliono ancora oggi contribuire alle risoluzioni dei tanti problemi che attanagliano la nostra comunità. Tale volontà di non coinvolgere è stata portata avanti anche dopo l’approvazione in Consiglio Regionale di trasformare l’ospedale “G Vietri” in centro Covid-19 e al documento in merito sottoscritto da quasi tutti i sindaci del Molise.

Tutte le scelte politiche di questa amministrazione, a partire dalla volontà di non costituire il gruppo consiliare Pd, non sono state mai avallate dal nostro partito e se il segretario cittadino è stato presente in qualche incontro con gli amministratori, lo ha fatto a carattere strettamente personale, considerato il fatto che non si è mai relazionato con il partito.

Dopo la chiusura definitiva del nostro Ospedale e la perdita del punto di primo intervento h.12; dopo la non attivazione della chirurgia ambulatoriale complessa di oculistica, contemplata nel P. O. 2015/2018 ancora in vigore; dopo la chiusura dello sportello dell’Agenzia delle entrate; dopo il non proseguimento dei lavori degli impianti sportivi, a metà mandato fermi ancora al palo; e con la grande criticità della scuola Rosano, chenon potrà ospitare i nostri ragazzi per l’anno scolastico 2020/2021 , oggetto di lavori straordinari il cui termine non è dato sapere, si evince come l’approssimazione regni sovrana su tutta la macchina amministrativa. E’ doveroso evidenziare che solo con il contributo di tutti nel pieno rispetto delle regole coinvolgendo gli organi preposti si potrà avere la meglio sulle tante battaglie politiche e sociali da affrontare».