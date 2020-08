CAMPOBASSO. Prende forma la rosa della Chaminade Campobasso. Lo staff dirigenziale e tecnico ha scelto di riconfermare i giocatori più rappresentativi tra questi senza dubbio Frank Pescolla. Il laterale classe 1992 ha commentato così la sua riconferma: "Andrò ad affrontare il mio sesto campionato con la maglia della Chaminade Campobasso. Considerando l'epilogo della scorsa stagione c'è tanta voglio di rimettersi in gioco". Una chiacchierata veloce con il patron Scarnata e il DS Pascale l'accordo è stato trovato immediatamente. La società ha scelto di allestire una squadra che abbia tutti i mezzi per puntare a ben figurate nel prossimo torneo: "Siamo una squadra giovane e di solito sono proprio queste a sorprendere. Non partiamo con grandi proclami ma sono ottimista e penso che possiamo fare molto bene”. Il principale obiettivo è dare continuità alla crescita dei ragazzi, che possiamo affermare con certezza sono la realtà consolidata della Chaminade Campobasso. La rosa che avrà a disposizione mister Tavone sarà un bel mix tra giocatori di esperienza e giovani promesse, una scelta condivisa a pieno da Pescolla: " Quest'anno la squadra è formata solo da ragazzi del posto, questo per me è motivo di orgoglio e mi stimola ad impegnarmi. Considerando il valore dei miei compagni credo che potremo raggiungere obiettivi importanti”. La società ha già completato la rosa,non resta che attendere per conoscere i nomi di chi ha scelto di sposare il progetto della Chaminade Campobasso.