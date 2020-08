Discoteche, Occhionero: «Il Governo chiarisca la sua posizione»

ROMA. "Il Governo chiarisca qual è la posizione ufficiale sulle discoteche e perchè non viene presa una decisione netta. Se, come sostiene il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Miozzo, tenerle aperte e' devastante, tanto da poter mettere a rischio addirittura la riapertura delle scuole, perche' non vengono chiuse in tutta Italia?"

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Che senso ha incentivare, ad esempio, lo smart working in ufficio - prosegue Occhionero - per ridurre i rischi di assembramenti nel luogo di lavoro, se poi si lascia mano libera a un settore dove il distanziamento e' sostanzialmente impossibile? Abbiamo tenuto chiuse le scuole per mesi per poi lasciare mano libera ai locali da ballo, con i contagi in aumento? Sarebbe opportuno avere un atteggiamento univoco, invece di dare l'impressione di andare in ordine sparso".