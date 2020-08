TERMOLI. E’ l’avvocato Erika Cieri il nuovo responsabile della sezione territoriale Aiaf di Termoli-Larino.

Nell’assemblea dei soci tenutasi a Campobasso, l'avvocato Erika Cieri è stata eletta all'unanimità responsabile territoriale della sezione Aiaf (associazione italiana per la famiglia e minori) nel basso Molise e nella giurisdizione ricadente nel foro di Larino.

E’ un importante riconoscimento per una giovane professionista che si è messa particolarmente in luce in un settore delicato come quello della famiglia e dei minori.