“P’orto, il profumo della bellezza”, lo spettacolo a Largo Tornola

TERMOLI. L unedì mattina, 17 agosto, si terrà una conferenza stampa per presentare lo spettacolo dal titolo “P’orto, il profumo della bellezza” che andrà in scena a Largo Tornola venerdì 21 agosto alle ore 21,30.

All’incontro con la stampa saranno presenti l’assessore alla Cultura Michele Barile, Antonio De Gregorio regista, autore e produttore dello spettacolo, Ettore Fabrizio autore, attore e produttore e l’attrice Anna Catalano.

La storia prende spunto dai racconti di gioventù di Ettore Fabrizio che, con Antonio De Gregorio, ripercorre uno spaccato di vita che ha come sfondo il borgo vecchio della città adriatica con le sue mille sfaccettature e proiezioni future. Aneddoti, poesie e pensieri per far conoscere a tutti la cultura di una città.