Scivola dalla falesia mentre si arrampica, 66enne trasportato in eli-ambulanza Copyright: Termolionline.it

Scivola dalla falesia mentre si arrampica, 66enne trasportato in eli-ambulanza Copyright: Termolionline.it

Scivola dalla falesia mentre si arrampica, 66enne trasportato in eli-ambulanza Copyright: Termolionline.it

Scivola dalla falesia mentre si arrampica, 66enne trasportato in eli-ambulanza Copyright: Termolionline.it

Scivola dalla falesia mentre si arrampica, 66enne trasportato in eli-ambulanza Copyright: Termolionline.it

Scivola dalla falesia mentre si arrampica, 66enne trasportato in eli-ambulanza Copyright: Termolionline.it

Scivola dalla falesia mentre si arrampica, 66enne trasportato in eli-ambulanza Copyright: Termolionline.it

FROSOLONE. Intervento tecnico sanitario di emergenza a Frosolone località Morgia Quadra giovedì scorso. Intervenuto 118 e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas).

Un uomo del '54 residente a Piedimonte Matese mentre arrampicava sulle falesie del posto ha perso un appiglio ed è scivolato cadendo. Il compagno che gli faceva sicura ha trattenuto la sua caduta mediante la corda, ma la persona ha comunque urtato la parete accusando un presumibile infortunio al bacino. I compagni hanno allertato i soccorsi. Chiamato il 118 immediatamente una postazione territoriale di Frosolone si è recata sul posto. Contestualmente la centrale operativa del 118 ha allertato il Soccorso Alpino trattandosi di territorio impervio secondo quanto definito da specifico protocollo tecnico.

I tecnici del soccorso Alpino insieme al personale sanitario del 118 hanno percorso il sentiero fino alla falesia dove era il ferito, cosciente ma dolorante nella zona del bacino. Si è proceduto al trattamento di primo soccorso sul posto. In accordo con il personale sanitario e della Centrale operativa del è stato allertato l'elisoccorso del 118. L'eli-ambulanza è decollata immediatamente da Pescara alla vita del luogo dell'incidente. A bordo dell'elicottero oltre all'equipaggio di condotta e il personale sanitario è presente un Tecnico del Soccorso Alpino il quale si è messo in contatto con il personale di terra del Cnsas per le coordinate del luogo dell'incidente e la gestione tecnica dell'avvicinamento dell'aeromobile. Le coordinate sono state fornite dalla centrale operativa GeoRescue, un servizio di geolocalizzazione del Soccorso Alpino.

Il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario dell'eliambulanza si sono calati con il verricello.

Gli stessi coadiuvati dal personale sanitario della postazione territoriale del 118 e dai tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto al condizionamento del paziente e al successivo imbarellamento.

È stato quindi recuperato mediante verricello e trasportato all'ospedale Cardarelli di Campobasso.