CAMPOMARINO-CASACALENDA. Vacanze rilassanti sotto il segno del Molise per l’ex parlamentare Vladimir Luxuria: il ferragosto dell’opinionista, noto volto della tv, è trascorso tra lunghe passeggiate e bagni di sole sulle bianche spiagge di Campomarino.

È proprio in Basso Molise che Vladimir ha scelto di trascorrere il 15 agosto, godendosi uno straordinario tramonto e condividendo la foto sui social. Ieri, domenica 16 agosto, l’ex parlamentare si è diretta a Casacalenda, postando lo scatto sulla sua pagina facebook, cui ha aggiunto la scritta: «Alla scoperta del #molise #casacalenda».

Vladimir Luxuria non ha mai nascosto il suo sconfinato amore per la nostra terra: nel 2018, infatti, è stata l'ideatrice, testimonial e madrina del primo “Pride” molisano svoltosi a Campobasso e che, anche per l’edizione online 2020 della difesa dei diritti LGBT+, vede Vladimir rappresentare il Molise all’evento mondiale.