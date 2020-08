Provvidenti, si rinnova la festa in onore di San Bartolomeo e Sant’Antonio

PROVVIDENTI. Con fede, devozione e senso di appartenenza al proprio paese e alle sue tradizioni, la piccola comunità di Provvidenti ha rinnovato la festa in onore di San Bartolomeo e Sant'Antonio di Padova. Le celebrazioni, quest'anno solo religiose a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si svolgono durante l'estate, dopo il Ferragosto, per consentire la partecipazione anche a coloro che rientrano nel centro di origine nel periodo delle ferie. La santa messa è stata celebrata dal parroco, padre Giuseppe Pudota, nel santuario della Madonna della Libera. Il sacerdote ha ripercorso la vita dei due santi invitando ciascuno di noi ad esprimere, anche con piccoli gesti quotidiani, il loro esempio in famiglia, nelle relazioni e nell'aiuto e nella solidarietà nei confronti delle persone sole, bisognose e sofferenti. Presente anche il sindaco, Salvatore Fucito. Al termine della celebrazione padre Giuseppe ha impartito la solenne benedizione per intercessione di San Bartolomeo, Sant'Antonio e della Madonna della Libera su tutta la comunità e su tutti quelli che vivono in altri luoghi d'Italia e all'estero ma custodiscono Provvidenti sempre nel cuore.