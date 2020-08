Riparte il movimento calcistico dilettanti nel Molise

TERMOLI. Il comitato regionale della Figc Molise rende noto che il 7 agosto 2020 è stato emanato un nuovo Dpcm da parte del Governo per la ripartenza delle attività sportive dilettantistiche e giovanili.

Il 10 agosto è stato emanato dalla Figc un Protocollo Attuativo contenente le indicazioni generali per la ripresa delle attività calcistiche, provvedimento che dovrà essere recepito dal Governo Regionale. Interessato il Governatore della Regione Molise Donato Toma, già nella scorsa settimana, nella mattinata odierna ha comunicato che, nei prossimi giorni, dopo aver sentito il parere del Comitato Scientifico, è fiducioso che si potrà adeguare l’ordinanza regionale al Dpcm del 7 agosto e al Protocollo Attuativo della Figc del 10 agosto per la ripartenza del calcio dilettantistico e giovanile. Pertanto alla luce della situazione odierna il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, che si riunirà il 19 agosto 2020, prenderà in esame la possibilità di posticipare l’inizio della Coppa Italia al 6 settembre e l’inizio del Campionato di Eccellenza e Promozione al 20 settembre 2020