La Finanza rintraccia due dei migranti fuggiti a Isernia

ISERNIA. Sono stati rintracciati questa mattina in un’area di servizio a Macchia d’Isernia da una pattuglia della Guardia di Finanza, 2 dei 5 migranti che mancavano all’appello al centro di accoglienza “Il Geco” di Viale dei Pentri a Isernia. La pattuglia che li ha fermati ha provveduto a riaccompagnarli presso al struttura che li ospita. Ora sono solo 3 i tunisini che mancano all’appello dei 19 fuggiti qualche giorno fa dalla struttura di accoglienza e sulle loro tracce sono impegnati Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Molti di essi hanno deciso di farvi rientro spontaneamente chiamando i connazionali ancora presenti nel centro e comunicando la propria posizione.

Più complessa al situazione che concerne i migranti positivi fuggiti dallo Sweet Dreams di Campomarino. Solo uno di essi ieri è stato fermato al terminal degli autobus di Vasto, mentre gli altri 2 sono ancora ricercati.

Per quanto concerne il no di Toma ai nuovi arrivi, peraltro imminenti, nessuna risposta al momento da parte di Conte e Lamorgese alla quale il governatore del Molise si è rivolto per scongiurare l’arrivo di altri migranti. Tutto ciò considerando l’emergenza sui contagi di persone provenienti dalle vacanze all’estero che la regione sta vivendo in questi giorni con la nascita di nuovi cluster.