PETACCIATO. Dopo la presentazione ufficiale del primo agosto a Guglionesi, secondo appuntamento nel tour estivo per il libro "Ciao Giù". scritto da Adele Terzano, per portare alla memoria un giovane scomparso a 24 anni: Giulio Rivera, un membro della scorta dell'on. Aldo Moro, ucciso nell'agguato di via Fani il 16 marzo del 1978.

I suoi versi e quelli scritti da autori vari, insieme ad alcune testimonianze scritte e fotografiche, sono state raccolte in questo libro, affinché resti testimonianza dei sentimenti dei suoi concittadini. Il libro, edito dai Cantieri Creativi, illustrato da Antonietta Aida Caruso è realizzato per ricordare, che significa “conservare nel cuore” e per avere il coraggio di trasmettere ai nostri giovani che c'è stato un figlio della propria terra che ha dato la vita nel compimento del suo servizio.

Nessuno di noi morirà mai, ma ci sono persone particolari che lasciano un segno indelebile e queste persone entrano a far parte della memoria collettiva.

L'appuntamento è alle 21 in piazza Indipendenza. Interverranno, oltre ad Adele Terzano e Antonietta Aida Caruso, che condurrà la serata, la presidente del comitato Articolo 21 Paola Raspa, la presidente della Pro loco di Petacciato Cinzia Paltretti, associazioni organizzatrici dell'evento, Ignazio Rivera, nipote di Giulio, Maurizio Varriano, presidente dei Borghi d'Eccellenza e Angela Daniela Greco, dirigente del Ministero della Giustizia.