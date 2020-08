Cinema, arrivano le serate drive-in: domani la presentazione dell'evento termolese

TERMOLI. Si comunica che per domani mattina, mercoledì 19 agosto, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile ha indetto una conferenza stampa per presentare le serate dedicate al cinema drive in che si svolgeranno in Piazza Papa Paolo Giovanni XXIII.

L’incontro con la stampa si terrà alle ore 9,30 in Comune.

Tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare