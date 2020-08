Coronavirus in Italia: contagi in salita (+403), 5 vittime e 174 guariti

ROMA. L’odierno bollettino della Protezione Civile parla chiaro: nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti: sono 403 contro i 320 di ieri, su un totale di 254mila 636. Sale anche il numero delle vittime che, nell’ultima giornata, conta 5 decessi (contro i 4 di ieri) per un totale di 35mila 405 dall’inizio della pandemia da Covid-19.

Al salire dei casi, tuttavia, si registrano aumenti anche fra i guariti che, nelle ultime ventiquattrore, sono 174 (ieri se ne contavano 182), per un totale di 204mila 142. Sfortunatamente crescono anche gli attualmente positivi che superano quota 15mila di cui 222 nell’ultima giornata (totale 15mila 089 da inizio emergenza).

Aumentano anche i ricoveri (33 in più rispetto a ieri) per un totale di 843: tra questi 58 si trovano in terapia intensiva, mentre 14mila 188 sono in isolamento domiciliate. Si alza anche il numero dei tamponi che arriva a 53mila 976 nelle ultime 24 ore (30mila 666 ieri).

Un dato interessante è quello relativo all’età media dei positivi al coronavirus in Italia che scende a 35 anni contro i 60 anni di inizio pandemia, come pubblicato nell’ultimo report dall'Istituto Superiore di Sanità.

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 97.473 (5.314) (50)

Piemonte: 32.127 (897) (27)

Emilia-Romagna: 30.498 (1.789) (21)

Veneto: 21.316 (1.688) (60)

Toscana: 10.885 (718) (31)

Liguria: 10.501 (322) (27)

Lazio: 9.221 (1.359) (43)

Marche: 7.058 (205) (15)

Campania: 5.347 (596) (35)

P.A. Trento: 5.006 (59) (2)

Puglia: 4.882 (340) (20)

Sicilia: 3.793 (722) (13)

Abruzzo: 3.570 (258) (5)

Friuli Venezia Giulia: 3.522 (204) (10)

P.A. Bolzano: 2.804 (127) (0)

Umbria: 1.559 (93) (10)

Sardegna: 1.512 (122) (12)

Calabria: 1.357 (154) (5)

Valle d'Aosta: 1.218 (8) (0)

Molise: 496 (44) (9)

Basilicata: 491 (70) (8)