Sergente 38enne dell'Esercito perde la vita sulla statale 16, in lutto la comunità di Trivento

TRIVENTO. Tragico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo. A perdere la vita il sergente dell'Esercito italiano Fabrizio Ariola 38 anni (nella foto di Foggiatoday.it), di Foggia, sposato con una donna di Trivento, con la quale ha avuto due figli, e genero del dirigente della Regione Molise Nicola Pavone. Ieri mentre si trovava a bordo della sua moto ha perso il controllo della stessa, per cause al vaglio degli inquirenti, venendo sbalzato in modo violento sulla carreggiata stradale. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia.