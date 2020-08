Poste centrali sanificate e riaperte a Campobasso: positiva una dipendente

CAMPOBASSO. Questa mattina Poste chiuse in via Pietrunto a Campobasso a causa della positività al Covid-19 riscontrata in uno dei 35 dipendenti. Si tratta della mamma di uno dei ragazzi rientrati dalla Grecia e risultati contagiati nei giorni scorsi. Aumenta pertanto a 14 casi il cluster di Campobasso legato al rientro dalle vacanze greche di due ragazzi del capoluogo che hanno contagiato buona parte della propria famiglia.

Intanto questa mattina la sede delle Poste interessata è rimasta chiusa per dar modo di effettuare le operazioni di sanificazione. Intanto i 35 colleghi della donna contagiata, che è in isolamento e asintomatica, sono stati posti in quarantena in attesa di effettuare il tampone molecolare e 5 di questi, quelli con i quali la donna ha avuto i contati più stretti, sono posti in isolamento fiduciario.

Dalle Poste tranquillizzano gli utenti dell’Ufficio postale, sostenendo che comunque sono state adottate tutte le misure necessarie al contenimento del rischio contagio e. pertanto, anche per coloro che avessero dovuto avere contatti con la persona positiva il rischio è minimo.

L’ufficio ha riaperto nel pomeriggio senza particolari disagi.