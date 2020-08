Contagi da coronavirus in costante aumento in Italia, da ieri 845 nuovi positivi: 6 i decessi

ROMA. Non possiamo stare tranquilli, affatto. L'estate porta con sè l'aumento di contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 845, un dato che non si registrava da oltre 3 mesi. Sei, invece, i decessi. In aumento sia il numero di persone ricoverate all'ospedale, di 16 unità, e anche due in terapia intensiva. Il numero dei positivi attuali supera la soglia dei 16mila (16.014).