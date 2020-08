Montecilfone, distribuzione idrica rurale garantita a giorni alterni e fasce orarie stabilite

MONTECILFONE. Da ieri in considerazione delle note problematiche, relative all'approvvigionamento che si sta determinando durante questa stagione estiva e della difficoltà garantire il servizio soprattutto nel centro del paese, in aggiunta anche al mancato utilizzo del serbatoio a seguito del sisma 2018, la distribuzione idrica rurale sarà garantita in giorni alternati a partire con la chiusura del 20 agosto (ieri, ndr) dalle 11 alle 7.30 del giorno successivo.