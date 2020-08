Tamponamento in galleria sulla Trignina, tra i 4 feriti anche un bimbo di 3 anni

ISERNIA. Sono quattro le auto coinvolte in un tamponamento che poco dopo le 13 è avvenuto sulla Trignina, nella galleria tra Pesche e Sessano del Molise. Quattro i feriti, due in maniera molto lieve altri due, una donna di 34 anni e il figlio di 3 anni sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 intervenute sul posto. Le condizioni dei ricoverati non destano preoccupazione e ora sono affidati alle cure dei sanitari dell’ospedale “Veneziale” di Isernia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada e dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia, oltre che il personale Anas e i Carabinieri di Isernia. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari a definire in maniera chiara la dinamica del sinistro.